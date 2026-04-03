В Киевской области вражеский дрон попал в ветеринарную клинику: погибли животные (видео)

Удар по ветклинике в Чабанах / © из соцсетей

В поселке Чабаны Фастовского района Киевской области российский дрон попал в ветеринарную клинику. Ни одно животное не выжило после «прилета».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Очевидцы говорят, что погибло около 20 животных.

«Зафиксировано попадание в район ветеринарной клиники в Чабанах. В результате удара погибли животные. По предварительной информации, люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Дата публикации 13:11, 03.04.26

Напомним, 3 апреля Киевщина снова оказалась под массированной ракетной и дроновой атакой врага. В результате ударов, к сожалению, есть погибший. Предварительно также есть раненые. Вся необходимая помощь оказывается.