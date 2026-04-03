Удар по Київщині: у Вишневому загинув охоронець на будівництві — деталі трагедії
Російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київщину 3 квітня, внаслідок якої загинула людина та ще вісім отримали поранення, зокрема дитина.
Сьогодні, 3 квітня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Україну є загиблий на Київщині.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, станом на зараз відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Усім людям надається необхідна медична допомога.
«Фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти», — йдеться у повідомленні.
Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан у коментарі «Київ 24» додала, що в Обухівському районі пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі 10-поверхового житлового будинку. Тут загиблих і потерпілих, на щастя, немає.
Що відомо про загиблого
За інформацією пабліка «Україна Сейчас», у Вишневому загинув охоронець на будівництві від удару «Шахеда». За словами журналіста, у момент вибуху чоловік перебував у сторожці, яку значно понівечило ударом. Від отриманих травм він загинув на місці.
Поруч розташовані школа, дитсадок та житлові будинки, в яких уламками посікло фасади та вибило вікна ударною хвилею.
Удар по ветклініці: загинули тварини
Крім того, внаслідок атаки постраждали і тварини — через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин. Речниця ДСНС Київщини уточнила, що ворожий дрон влучив у ветеринарну клініку у Чабанах, пожежу вже ліквідовано. Але, на жаль, багато тварин загинуло.
Атака РФ на Київщину 3 квітня: останні новини
Нагадаємо, у Київській в ОВА не уточнили, де саме загинула людина внаслідок атаки.
Раніше у Мережі з’явилися кадри, як в Обухові на Київщині під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок.
Також влучання були у Вишневому і Крюківщині під Києвом.
Унаслідок атаки у Києві та низці областей — екстрені відключення світла.
Крім того, загиблий від удару РФ є і на Житомирщині.