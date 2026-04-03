В зоопарке Киева проснулись усурийские красавцы (фото)

Уссурийский белогрудый медведь / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

В Киеве после зимней спячки проснулись уссурийские белогрудые медведи Бери и Боб. С потеплением животные вернулись к активности и начали исследовать уличные вольеры.

Об этом сообщили в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения.

Для стимуляции подвижности животного работники спрятали для медведей угощения в разных местах.

«Начинают просыпаться и другие наши косолапые, поэтому уже совсем скоро их также можно будет увидеть на Медвежьем континенте. Приходите за весенним настроением!», — говорится в сообщении.

Уссурийский белогрудый медведь / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Напомним, в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» наблюдают сезонный пролет пастушьей сумки — перелетной прибрежной птицы, которая движется через территорию стаями.