Массированный удар РФ: в Киеве и ряде областей — экстренные отключения света
Массированная ракетно-дроновая атака 3 апреля заставила энергетиков ввести аварийные отключения в некоторых областях.
На фоне массированной ракетно-дроновой атаки по Украине в Киеве и ряде областей введены экстренные отключения света. В других — увеличили продолжительность плановых отключений по графику.
Где сейчас нет света, выяснял ТСН.ua.
В «Укрэнерго» предупредили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки — в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», — пообещали в «Укрэнерго».
Киев
В Киеве в результате российской атаки введены экстренные отключения света, во время которых графики не действуют, рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
«Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в ДТЭК.
Житомирщина
В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает местное облэнерго.
«Получили команду от диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии для потребителей области», — говорится в сообщении.
Отметим, что Житомирщина была одной из целей атаки.
Черкасская область
Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 3 апреля с 11:10 по Черкасской области применены графики аварийных отключений, сообщили в местном облэнерго.
Полтавщина
В Полтавской области 3 апреля 2026 с 07:00 по 17:00 продлен график отключений в объеме 1 очереди.
Черниговщина
На Черниговщине тоже продлили графики отключения света, которые раньше должны были продолжаться до 11 утра.
Напомним, в результате ударов на утро 3 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.