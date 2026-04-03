В Вишневом под Киевом "Шахед" ударил между детсадом и школой: момент прилета попал на видео

Последствия попадания дрона

Вражеский «Шахед» ударил между детсадом и школой в Вишневом под Киевом.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Чрезвычайное происшествие произошло именно тогда, когда дети пришли на занятия.

В близлежащих жилых домах выбиты окна и повреждены балконы.

Момент попадания вражеского дрона в Вишневом очевидцы сняли на видео.

Дата публикации 11:49, 03.04.26 Количество просмотров 351

Кроме того, от удара вражеского дрона пострадал дом в одном из ЖК в селе Крюковщина Бучанского района Киевской области. Telegram-канал «Крюківщина Онлайн» обнародовал соответствующее фото.

От удара вражеского дрона пострадал дом в одном из ЖК в селе Крюковщина / © из соцсетей

Напомним, в Обухове во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание. О попадании в многоэтажку сообщили местные СМИ. В Сети появились фото и видео с последствиями.