В Вишневом под Киевом "Шахед" ударил между детсадом и школой: момент прилета попал на видео

В близлежащих жилых домах выбиты окна и повреждены балконы.

Светлана Несчетная
Последствия попадания дрона

Вражеский «Шахед» ударил между детсадом и школой в Вишневом под Киевом.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Чрезвычайное происшествие произошло именно тогда, когда дети пришли на занятия.



Момент попадания вражеского дрона в Вишневом очевидцы сняли на видео.

Кроме того, от удара вражеского дрона пострадал дом в одном из ЖК в селе Крюковщина Бучанского района Киевской области. Telegram-канал «Крюківщина Онлайн» обнародовал соответствующее фото.

От удара вражеского дрона пострадал дом в одном из ЖК в селе Крюковщина / © из соцсетей

Напомним, в Обухове во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание. О попадании в многоэтажку сообщили местные СМИ. В Сети появились фото и видео с последствиями.

