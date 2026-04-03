- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 9272
- Время на прочтение
- 1 мин
В Вишневом под Киевом "Шахед" ударил между детсадом и школой: момент прилета попал на видео
Вражеский «Шахед» ударил между детсадом и школой в Вишневом под Киевом.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Чрезвычайное происшествие произошло именно тогда, когда дети пришли на занятия.
В близлежащих жилых домах выбиты окна и повреждены балконы.
Момент попадания вражеского дрона в Вишневом очевидцы сняли на видео.
Кроме того, от удара вражеского дрона пострадал дом в одном из ЖК в селе Крюковщина Бучанского района Киевской области. Telegram-канал «Крюківщина Онлайн» обнародовал соответствующее фото.
Напомним, в Обухове во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание. О попадании в многоэтажку сообщили местные СМИ. В Сети появились фото и видео с последствиями.