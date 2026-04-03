- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 9292
- Час на прочитання
- 1 хв
У Вишневому під Києвом "Шахед" ударив між дитсадком і школою: момент влучання потрапив на відео
У прилеглих житлових будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.
Ворожий «Шахед» ударив між дитсадком і школою у Вишневому під Києвом.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Надзвичайна подія сталася саме тоді, коли діти прийшли на заняття.
Момент влучання ворожого дрона у Вишневому очевидці зняли на відео.
Крім того, від удару ворожого дрона постраждав будинок в одному з ЖК у селі Крюківщина Бучанського району Київської області. Telegram-канал «Крюківщина Онлайн» оприлюднив відповідне фото.
Нагадаємо, в Обухові під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання. Про влучання в багатоповерхівку повідомили місцеві ЗМІ. У Мережі з’явилися фото та відео з наслідками.