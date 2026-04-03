ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
9292
Час на прочитання
1 хв

У Вишневому під Києвом "Шахед" ударив між дитсадком і школою: момент влучання потрапив на відео

У прилеглих житлових будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Наслідки влучання дрона

Наслідки влучання дрона / © ДСНС

Ворожий «Шахед» ударив між дитсадком і школою у Вишневому під Києвом.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Надзвичайна подія сталася саме тоді, коли діти прийшли на заняття.

У прилеглих житлових будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.

Момент влучання ворожого дрона у Вишневому очевидці зняли на відео.

Крім того, від удару ворожого дрона постраждав будинок в одному з ЖК у селі Крюківщина Бучанського району Київської області. Telegram-канал «Крюківщина Онлайн» оприлюднив відповідне фото.

Від удару ворожого дрона постраждав будинок в одному з ЖК у селі Крюківщина / © із соцмереж

Нагадаємо, в Обухові під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання. Про влучання в багатоповерхівку повідомили місцеві ЗМІ. У Мережі з’явилися фото та відео з наслідками.

Дата публікації
Кількість переглядів
9292
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie