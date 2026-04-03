Київ
25k
1 хв

На Київщині стався "приліт" під час тривоги — що відомо

Наразі подробиць атаки немає. У Мережі з’явилися фото та відео з місця атаки.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ випустила ракети / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

В Обухові під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання.

Про влучання в багатоповерхівку повідомили місцеві ЗМІ. У Мережі з’явилися фото та відео з наслідками.

Наслідки атаки

Війна в Україні — Росія атакує мирні міста

Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.

У Харкові терор тривав до самого ранку.

У Херсоні зрання ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За даними ОВА, водій у важкому стані, за його життя борються лікарі. Також є постраждалі пасажири, їх доправлено до медичних закладів.

Згодом у Сумах безпілотник влучив у ТРЦ, є постраждалі.

Раніше стало відомо, що Росія запустила значну кількість БпЛА з кількох напрямків та підняла в повітря групу стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

