Київ
25k
1 хв
На Київщині стався "приліт" під час тривоги — що відомо
Наразі подробиць атаки немає. У Мережі з’явилися фото та відео з місця атаки.
В Обухові під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання.
Про влучання в багатоповерхівку повідомили місцеві ЗМІ. У Мережі з’явилися фото та відео з наслідками.
Війна в Україні — Росія атакує мирні міста
Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.
У Харкові терор тривав до самого ранку.
У Херсоні зрання ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За даними ОВА, водій у важкому стані, за його життя борються лікарі. Також є постраждалі пасажири, їх доправлено до медичних закладів.
Згодом у Сумах безпілотник влучив у ТРЦ, є постраждалі.
Раніше стало відомо, що Росія запустила значну кількість БпЛА з кількох напрямків та підняла в повітря групу стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.