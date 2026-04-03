Відключення світла 3 квітня / © Associated Press

На тлі масованої ракетно-дронової атаки по Україні у Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення світла. В інших — збільшили тривалість планових відключень за графіком.

Де зараз немає світла, з’ясовував ТСН.ua.

В «Укренерго» попередили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки — в кількох регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії

«Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі», — пообіцяли в «Укренерго».

Київ

У Києві внаслідок російської атаки запроваджено екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють, розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Київ: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначили у ДТЕК.

Житомирщина

На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє місцеве обленерго.

«Отримали команду від диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на впровадження аварійних відключень електроенергії для споживачів області», — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Житомирщина була однією із цілей сьогоднішньої атаки.

Черкащина

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 квітня від 11:10 по Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень, повідомили в місцевому обленерго.

Полтавщина

У Полтавській області 3 квітня 2026 року від 07:00 до 17:00 подовжено графік відключень в обсязі 1 черги.

Чернігівщина

На Чернігівщині теж подовжили графіки відключення світла, які раніше мали тривати лише до 11 ранку.

Нагадаємо, внаслідок ударів на ранок 3 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.