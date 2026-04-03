Масований удар РФ: у Києві та низці областей — екстрені відключення світла
Масована ракетно-дронова атака 3 квітня змусила енергетиків запровадити аварійні відключення у деяких областях.
На тлі масованої ракетно-дронової атаки по Україні у Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення світла. В інших — збільшили тривалість планових відключень за графіком.
Де зараз немає світла, з’ясовував ТСН.ua.
В «Укренерго» попередили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки — в кількох регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії
«Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі», — пообіцяли в «Укренерго».
Київ
У Києві внаслідок російської атаки запроваджено екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють, розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
«Київ: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначили у ДТЕК.
Житомирщина
На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє місцеве обленерго.
«Отримали команду від диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на впровадження аварійних відключень електроенергії для споживачів області», — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що Житомирщина була однією із цілей сьогоднішньої атаки.
Черкащина
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 квітня від 11:10 по Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень, повідомили в місцевому обленерго.
Полтавщина
У Полтавській області 3 квітня 2026 року від 07:00 до 17:00 подовжено графік відключень в обсязі 1 черги.
Чернігівщина
На Чернігівщині теж подовжили графіки відключення світла, які раніше мали тривати лише до 11 ранку.
Нагадаємо, внаслідок ударів на ранок 3 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.