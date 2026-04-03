Дрон вгатив просто по багатоповерхівці: відео цинічного влучання під Києвом
В РНБО зазначили, що ворог свідомо спрямовує атаки на цивільну інфраструктуру.
У місті Обухів Київської області в п’ятницю, 3 квітня, зафіксували безпосереднє влучання російського дрона в житлову багатоповерхівку.
Відео моменту удару поширюється Мережею.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські війська свідомо спрямовують атаки на цивільну інфраструктуру. Основна мета таких ударів — збільшити кількість жертв серед мирного населення.
«Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет. Бережіть себе, до тривог ставтеся серйозно, будьте в безпечних місцях», — підкреслив Коваленко.
Нагадаємо, раніше очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії загинула одна людина, ще одна дістала поранення.