Дрон вгатив просто по багатоповерхівці: відео цинічного влучання під Києвом

У місті Обухів Київської області в п’ятницю, 3 квітня, зафіксували безпосереднє влучання російського дрона в житлову багатоповерхівку.

Відео моменту удару поширюється Мережею.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські війська свідомо спрямовують атаки на цивільну інфраструктуру. Основна мета таких ударів — збільшити кількість жертв серед мирного населення.

«Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет. Бережіть себе, до тривог ставтеся серйозно, будьте в безпечних місцях», — підкреслив Коваленко.

Дата публікації 11:38, 03.04.26

Нагадаємо, раніше очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії загинула одна людина, ще одна дістала поранення.