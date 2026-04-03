Масований удар РФ по Київщині: є загиблий (фото)

Масований удар по Київщині 3 квітня / © МВС

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 3 квітня, Київщина знову опинилася під масованою ракетною та дроновою атакою ворога. Внаслідок ударів, на жаль, є загиблий.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

«На жаль, маємо трагічні наслідки. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Попередньо також є один поранений. Уся необхідна допомога надається», — повідомив Калашник.

Він запевнив, що на місці влучань працюють рятувальники та всі необхідні служби.

В МВС підтвердили інформацію Калашника і також повідомили, що внаслідок ударів РФ по житлових кварталах області одна людина загинула, одна постраждала через російські удари.

«Під атакою — Обухівський, Бучанський та Фастівський райони. Наслідки атаки ліквідовують, служби працюють. Інформація оновлюється», — йдеться у повідомленні.

© МВС

© МВС

© МВС

© МВС

Атака РФ на Київщину 3 квітня: останні новини

В якому саме місті є загиблий, в ОВА не уточнили. Раніше у Мережі з’явилися кадри, як в Обухові на Київщині під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок.

Також влучання були у Вишневому і Крюківщині під Києвом.