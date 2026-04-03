- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3352
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований удар РФ по Київщині: є загиблий (фото)
Масований удар по Україні 3 квітня: унаслідок атак на Київську область одна людина загинула, ще одну поранено.
Сьогодні, 3 квітня, Київщина знову опинилася під масованою ракетною та дроновою атакою ворога. Внаслідок ударів, на жаль, є загиблий.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
«На жаль, маємо трагічні наслідки. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Попередньо також є один поранений. Уся необхідна допомога надається», — повідомив Калашник.
Він запевнив, що на місці влучань працюють рятувальники та всі необхідні служби.
В МВС підтвердили інформацію Калашника і також повідомили, що внаслідок ударів РФ по житлових кварталах області одна людина загинула, одна постраждала через російські удари.
«Під атакою — Обухівський, Бучанський та Фастівський райони. Наслідки атаки ліквідовують, служби працюють. Інформація оновлюється», — йдеться у повідомленні.
Атака РФ на Київщину 3 квітня: останні новини
В якому саме місті є загиблий, в ОВА не уточнили. Раніше у Мережі з’явилися кадри, як в Обухові на Київщині під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок.
Також влучання були у Вишневому і Крюківщині під Києвом.