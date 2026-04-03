Массированный удар РФ по Киевщине: есть погибший (фото)

Массированный удар по Киевщине 3 апреля / © МВС

Сегодня, 3 апреля, Киевщина снова оказалась под массированной ракетной и дроновой атакой врага. В результате ударов, к сожалению, есть погибший.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«К сожалению, имеем трагические последствия. На сегодня известно об одном погибшем человеке. Предварительно также один раненый. Вся необходимая помощь предоставляется», — сообщил Калашник.

Он заверил, что на месте попаданий работают спасатели и все необходимые службы.

В МВД подтвердили информацию Калашника и также сообщили, что в результате ударов РФ по жилым кварталам области один человек погиб, один пострадал из-за российских ударов.

«Под атакой — Обуховский, Бучанский и Фастовский районы. Последствия атаки ликвидируются, службы работают. Информация обновляется», — говорится в сообщении.

© МВС

Атака РФ на Киевщину 3 апреля: последние новости

В каком городе погиб человек, в ОВА не уточнили. Ранее в Сети появились кадры, как в Обухове в Киевской области во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание в жилой многоэтажный дом.

Также попадания были в Вишневом и Крюковщине под Киевом.