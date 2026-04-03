Дрон ударил прямо по многоэтажке: видео циничного попадания под Киевом
В СНБО отметили, что враг сознательно направляет атаки на гражданскую инфраструктуру.
В городе Обухов Киевской области в пятницу, 3 апреля, зафиксировали прямое попадание российского дрона в жилую многоэтажку.
Видео момента удара распространяется в Сети.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что российские войска сознательно направляют атаки на гражданскую инфраструктуру. Основная цель таких ударов — увеличить количество жертв среди мирного населения.
«Именно поэтому комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет. Берегите себя, к тревогам относитесь серьезно, будьте в безопасных местах», — подчеркнул Коваленко.
Напомним, ранее глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России погиб один человек, еще один получил ранения.