ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
710
Время на прочтение
1 мин

Полиция отреагировала на задержание Санта Клауса в Киеве

Нарушителю грозит штраф в размере до 34 000 гривен.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Задержание Санта Клауса на развлекательном шоу

Задержание Санта Клауса на развлекательном шоу / © Полиция Киева

В одном из развлекательных заведений Киева во время шоу инсценировали задержание Санта Клауса. При этом мужчина, который «задерживал правонарушителя» был в форме полицейского.

Об этом событии стало известно полиции Киева во время мониторинга соцсетей.

Оперативники Голосеевского управления полиции вместе с аналитиками-криминалистами установили личность псевдополицейского. Им оказался 25-летний работник клуба, где происходило развлекательное шоу.

В полиции отметили, что он не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

За незаконное использование признаков принадлежности к Нацполиции составлен административный протокол по статье 184-3 КУоАП. Нарушителю грозит штраф в размере до 34 000 гривен.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

В полиции отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.

Напомним, на Киевщине секретарь городского совета обвинил мэра в своем избиении. Чиновник утверждает, что его госпитализировали с травмами.

Дата публикации
Количество просмотров
710
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie