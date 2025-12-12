Полиция отреагировала на задержание Санта Клауса в Киеве

Задержание Санта Клауса на развлекательном шоу / © Полиция Киева

В одном из развлекательных заведений Киева во время шоу инсценировали задержание Санта Клауса. При этом мужчина, который «задерживал правонарушителя» был в форме полицейского.

Об этом событии стало известно полиции Киева во время мониторинга соцсетей.

Оперативники Голосеевского управления полиции вместе с аналитиками-криминалистами установили личность псевдополицейского. Им оказался 25-летний работник клуба, где происходило развлекательное шоу.

В полиции отметили, что он не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

За незаконное использование признаков принадлежности к Нацполиции составлен административный протокол по статье 184-3 КУоАП. Нарушителю грозит штраф в размере до 34 000 гривен.

В полиции отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.

