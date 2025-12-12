- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 710
- Время на прочтение
- 1 мин
Полиция отреагировала на задержание Санта Клауса в Киеве
Нарушителю грозит штраф в размере до 34 000 гривен.
В одном из развлекательных заведений Киева во время шоу инсценировали задержание Санта Клауса. При этом мужчина, который «задерживал правонарушителя» был в форме полицейского.
Об этом событии стало известно полиции Киева во время мониторинга соцсетей.
Оперативники Голосеевского управления полиции вместе с аналитиками-криминалистами установили личность псевдополицейского. Им оказался 25-летний работник клуба, где происходило развлекательное шоу.
В полиции отметили, что он не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.
За незаконное использование признаков принадлежности к Нацполиции составлен административный протокол по статье 184-3 КУоАП. Нарушителю грозит штраф в размере до 34 000 гривен.
В полиции отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.
