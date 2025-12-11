В Киеве водитель погиб в ДТП, которое сам и устроил

На месте аварии

В Киеве на Набережном шоссе произошло смертельное ДТП — погиб водитель.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции „Выдубичи“, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля погиб на месте аварии, а трое его пассажиров — мужчины 18, 20 и 24 лет — были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами разной степени тяжести.

Следователи столичного главка полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в Прилуках полицейские сбили двух человек. В результате аварии погиб ребенок и была травмирована женщина.