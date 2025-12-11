- Дата публикации
В Киеве водитель погиб в ДТП, которое сам и устроил
Водитель автомобиля столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода. Он погиб, а его пассажиры получили травмы.
В Киеве на Набережном шоссе произошло смертельное ДТП — погиб водитель.
Об этом сообщили в полиции Киева.
«Около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции „Выдубичи“, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода», — говорится в сообщении.
Водитель автомобиля погиб на месте аварии, а трое его пассажиров — мужчины 18, 20 и 24 лет — были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами разной степени тяжести.
Следователи столичного главка полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, в Прилуках полицейские сбили двух человек. В результате аварии погиб ребенок и была травмирована женщина.