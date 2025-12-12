ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
570
Час на прочитання
1 хв

Поліція відреагувала на затримання Санта Клауса у Києві

Порушникові загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Затримання Санта Клауса на розважальному шоу

Затримання Санта Клауса на розважальному шоу / © Поліція Києва

В одному з розважальних закладів Києва під час шоу інсценізували затримання Санта Клауса. При цьому чоловік, який «затримував правопорушника» був у формі поліцейського.

Про цю подію стало відомо поліції Києва під час моніторингу соцмереж.

Оперативники Голосіївського управління поліції разом з аналітиками-криміналістами встановили особу псевдополіцейського. Ним виявився 25-річний працівник клубу, де відбувалося розважальне шоу.

У поліції наголосили, що він не має жодного стосунку до правоохоронних органів.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

За незаконне використання ознак належності до Нацполіції складено адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП. Порушникові загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

У поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, на Київщині секретар міської ради звинуватив пані мера у своєму побитті. Посадовець стверджує, що його госпіталізували з травмами.

Дата публікації
Кількість переглядів
570
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie