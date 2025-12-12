Поліція відреагувала на затримання Санта Клауса у Києві

Затримання Санта Клауса на розважальному шоу / © Поліція Києва

Реклама

В одному з розважальних закладів Києва під час шоу інсценізували затримання Санта Клауса. При цьому чоловік, який «затримував правопорушника» був у формі поліцейського.

Про цю подію стало відомо поліції Києва під час моніторингу соцмереж.

Оперативники Голосіївського управління поліції разом з аналітиками-криміналістами встановили особу псевдополіцейського. Ним виявився 25-річний працівник клубу, де відбувалося розважальне шоу.

Реклама

У поліції наголосили, що він не має жодного стосунку до правоохоронних органів.

© Поліція Києва

За незаконне використання ознак належності до Нацполіції складено адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП. Порушникові загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.

© Поліція Києва

У поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, на Київщині секретар міської ради звинуватив пані мера у своєму побитті. Посадовець стверджує, що його госпіталізували з травмами.