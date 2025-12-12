- Дата публікації
Поліція відреагувала на затримання Санта Клауса у Києві
Порушникові загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.
В одному з розважальних закладів Києва під час шоу інсценізували затримання Санта Клауса. При цьому чоловік, який «затримував правопорушника» був у формі поліцейського.
Про цю подію стало відомо поліції Києва під час моніторингу соцмереж.
Оперативники Голосіївського управління поліції разом з аналітиками-криміналістами встановили особу псевдополіцейського. Ним виявився 25-річний працівник клубу, де відбувалося розважальне шоу.
У поліції наголосили, що він не має жодного стосунку до правоохоронних органів.
За незаконне використання ознак належності до Нацполіції складено адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП. Порушникові загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.
У поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.
