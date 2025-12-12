ТСН у соціальних мережах

Теракт в Києві: затримано трьох чоловіків, що влаштували вибухи в Дарницькому районі (фото)

Теракт в Києві: затримано трьох чоловіків, що влаштували вибухи в Дарницькому районі (фото)

СБУ і Національна поліція по «гарячих слідах» затримали трьох чоловіків, які влаштували подвійний теракт в Дарницькому районі Києва вдень 11 грудня. Підозрюваних упіймали протягом шести годин після вчинення вибухів. Вони діяли за завданням російських спецслужб.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки.

За даними правоохоронців, затримані — громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей 23, 27 та 25 років. У столиці вони працювали різноробочими на будівництві. Крім того, за даними СБУ, вони «шукали „легкі заробітки“ у Телеграм-каналах, де їх і завербував ворог».

Новина доповнюється
