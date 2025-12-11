У Києві водій загинув у ДТП, яку сам і влаштував

На місці аварії

У Києві на Набережному шосе сталася смертельна ДТП — загинув водій.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції „Видубичі“, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу», — йдеться у повідомленні.

Водій автівки загинув на місці аварії, а троє його пасажирів — чоловіки 18, 20 та 24 років, були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеню тяжкості.

Слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

