Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

У Києві водій загинув у ДТП, яку сам і влаштував

Водій автівки зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу. Він загинув, а його пасажири отримали травми.

Анастасія Павленко
У Києві на Набережному шосе сталася смертельна ДТП — загинув водій.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції „Видубичі“, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу», — йдеться у повідомленні.

Водій автівки загинув на місці аварії, а троє його пасажирів — чоловіки 18, 20 та 24 років, були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеню тяжкості.

Слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у Прилуках поліцейські збили двох осіб. Внаслідок аварії загинула дитина і була травмована жінка.

