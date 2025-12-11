ТСН у соціальних мережах

Секретар міськради Василькова стверджує, що його відгамселила пані мер

За словами Шевчука, «інцидент» стався під час виконання службових обов’язків безпосередньо у приміщенні міської ради.

Ірина Лаб'як
Секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук та пані мер Наталія Баласинович

Секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук та пані мер Наталія Баласинович / © Колаж з фото з Facebook-сторінок Богдана Шевчука та Наталії Баласинович

Секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук звинуватив пані мера Наталію Баласинович у своєму побитті. Посадовець стверджує, що його госпіталізували з травмами.

Про це Шевчук написав на своїй Facebook-сторінці.

Секретар повідомив, що між ним та очільницею Василькова стався «інцидент» під час виконання службових обов’язків у приміщенні міської ради.

«Між мною та міським головою Наталією Баласинович відбулася подія, унаслідок якої я отримав травми та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні №12. Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними», — йдеться у дописі Шевчука.

Він акцентував, що цей конфлікт вирішується в межах закону. Зараз триває офіційне розслідування. Секретар міськради вказав, що повністю співпрацює з правоохоронцями та надає всі необхідні свідчення.

Шевчук також наголосив, що ефективна робота усіх структурних підрозділів, комунальних підприємств та загалом робота міської ради не мають бути пов’язані з інцидентом, який трапився.

Зауважимо, що Баласинович наразі не коментувала заяви Шевчука та інцидент між ними.

До слова, у Харкові суд ухвалив рішення у справі про побиття вчителя історії, що сталося у травні 2025 року. Колишнього працівника ТЦК та СП Сергія Воловика визнано винним у хуліганстві та засуджено до трьох років обмеження волі. Також суд задовольнив цивільний позов, зобов’язавши Воловика виплатити потерпілому 150 тис. грн як відшкодування моральної шкоди.

