Агресивний ротвейлер без намордника вкусив поліцейського під Києвом: усе закінчилось трагічно (відео)

У селі Білогородка під Києвом поліцейські змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю для знешкодження агресивного собаки, який без супроводу власника блукав жвавою вулицею та напав на інспектора.

Про це повідомила Патрульна поліція Київської області у соцмережах.

Повідомлення про небезпечну тварину надійшло на лінію 112. Патрульні, які оперативно прибули на місце події, виявили агресивного собаку без намордника, що бігав вулицею.

Розшук власника та напад

Поліцейські спробували встановити місцеперебування господаря тварини та зорієнтували громадян зачинити двері домівок. Контакти власника вдалося знайти, однак на телефонні дзвінки він не відповідав.

У цей час до патрульних звернулася жінка з дитиною з проханням допомогти їм безпечно пройти повз небезпечну тварину. Як тільки інспектор спробував провести їх, собака раптово накинувся на поліцейського та вкусив його за ногу.

Застосування зброї

Оскільки виникла реальна загроза життю та здоров’ю поліцейського, а також інших громадян, інспектор, керуючись ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію», був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю та знешкодити агресивну тварину.

Поліцейський, який зазнав тілесних ушкоджень, звернувся по допомогу до лікарні.

Поліція Київщини наголошує на великій відповідальності власників тварин, підкреслюючи, що агресивний собака без намордника та повідка становить серйозну небезпеку для людей.

Раніше на Київщині заявили про ймовірне вбивство собаки патрульним.