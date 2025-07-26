У Києві великий пес напав на жінку, коли та намагалась захистити свого маленького собаку

У Києві кане-корсо напав на літню жінку / © Поліція Києва

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У Дніпровському районі Києва великий пес напав на літню жінку, коли та гуляла зі своїм собакою.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Повідомлення про напад тварини на літню жінку в одному з столичних скверів надійшло до правоохоронців у п’ятницю, 25 липня, ввечері.

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Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 63-річна киянка вигулювала на вулиці собаку породи джек-рассел. В цей час у сквері також перебувала інша жінка з двома собаками породи кане-корсо, один з яких раптово зірвався з повідця та накинувся на джек-рассела.

«Потерпіла, намагаючись врятувати домашнього улюбленця, втратила рівновагу та впала на землю і в цей час кане-корсу її вкусив, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді рваних ран плеча. Крім того, внаслідок падіння киянка травмувалась, отримавши перелом ноги», — йдеться у повідомленні.

У Києві кане-корсо напав на літню жінку / © Поліція Києва

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато досудове розслідування за ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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