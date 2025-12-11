- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1564
- Время на прочтение
- 1 мин
Агрессивный ротвейлер без намордника укусил полицейского под Киевом: все закончилось трагически (видео)
Как только инспектор попытался провести женщину с ребенком мимо собаки, он внезапно набросился на полицейского и укусил его за ногу.
В селе Белогородка под Киевом полицейские вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие для обезвреживания агрессивной собаки, которая без сопровождения владельца бродила по оживленной улице и напала на инспектора.
Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области в соцсетях.
Сообщение об опасном животном поступило на линию 112. Патрульные, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили агрессивную собаку без намордника, которая бегала по улице.
Розыск владельца и нападение
Полицейские попытались установить местонахождение хозяина животного и сориентировали граждан закрыть двери домов. Контакты владельца удалось обнаружить, однако на телефонные звонки он не отвечал.
В это время к патрульным обратилась женщина с ребенком с просьбой помочь им безопасно пройти мимо опасного животного. Как только инспектор попытался провести их, собака внезапно набросилась на полицейского и укусила его за ногу.
Применение оружия
Поскольку возникла реальная угроза жизни и здоровью полицейского, а также других граждан, инспектор, руководствуясь ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» был вынужден применить табельное огнестрельное оружие и обезвредить агрессивное животное.
Полицейский, который получил телесные повреждения, обратился за помощью в больницу.
Полиция Киевщины отмечает большую ответственность владельцев животных, подчеркивая, что агрессивная собака без намордника и поводка представляет серьезную опасность для людей.
Ранее в Киевской области заявили о вероятном убийстве собаки патрульным.