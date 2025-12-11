Агрессивный ротвейлер без намордника укусил полицейского под Киевом: все закончилось трагически (видео)

Ротвейлер / © pixabay.com

Реклама

В селе Белогородка под Киевом полицейские вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие для обезвреживания агрессивной собаки, которая без сопровождения владельца бродила по оживленной улице и напала на инспектора.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области в соцсетях.

Сообщение об опасном животном поступило на линию 112. Патрульные, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили агрессивную собаку без намордника, которая бегала по улице.

Реклама

Розыск владельца и нападение

Полицейские попытались установить местонахождение хозяина животного и сориентировали граждан закрыть двери домов. Контакты владельца удалось обнаружить, однако на телефонные звонки он не отвечал.

В это время к патрульным обратилась женщина с ребенком с просьбой помочь им безопасно пройти мимо опасного животного. Как только инспектор попытался провести их, собака внезапно набросилась на полицейского и укусила его за ногу.

Применение оружия

Поскольку возникла реальная угроза жизни и здоровью полицейского, а также других граждан, инспектор, руководствуясь ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» был вынужден применить табельное огнестрельное оружие и обезвредить агрессивное животное.

Полицейский, который получил телесные повреждения, обратился за помощью в больницу.

Реклама

Полиция Киевщины отмечает большую ответственность владельцев животных, подчеркивая, что агрессивная собака без намордника и поводка представляет серьезную опасность для людей.

Дата публикации 10:58, 11.12.25 Количество просмотров 25 Агрессивный ротвейлер без намордника укусил полицейского: собаку пришлось застрелить

Ранее в Киевской области заявили о вероятном убийстве собаки патрульным.