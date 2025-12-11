ТСН у соціальних мережах

Під Києвом біля кладовища знайшли тіло іноземця з вогнепальними пораненнями: що відомо

Наразі правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вбивства.

Поліцейське авто біля кладовища

Поліцейське авто біля кладовища / © Поліція Київської області

Під Києвом у Бучанському районі поліція виявила тіло іноземця з вогнепальними пораненнями. Труп знайдено біля кладовища.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«9 грудня о 19:20 до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що близько 17:00 зник її цивільний чоловік в селі Михайлівка-Рубежівка.
Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний чоловік приїхав на зустріч, після чого перестав виходити на зв’язок», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали пошукові заходи та вранці наступного дня під час обстеження прилеглої території кладовища виявили тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Слідчі Бучанського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Проводиться досудове розслідування.

Наразі правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Нагадаємо, на Київщині чоловік забив товариша пляшкою, сковорідкою та дитячим барабаном.

