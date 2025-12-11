Секретарь горсовета Василькова утверждает, что его отметелила мэр

Секретарь Васильковского городского совета Богдан Шевчук и мэр Наталья Баласинович

Секретарь Васильковского городского совета Богдан Шевчук обвинил мэра Наталью Баласинович в своем избиении. Чиновник утверждает, что его госпитализировали с травмами.

Об этом Шевчук написал на своей Facebook-странице.

Секретарь сообщил, что между ним и главой Василькова произошел «инцидент» во время выполнения служебных обязанностей в помещении городского совета.

«Между мной и городским головой Натальей Баласинович произошло событие, в результате которого я получил травмы и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №12. Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными», — говорится в заметке Шевчука.

Он акцентировал, что этот конфликт решается в рамках закона. Сейчас идет официальное расследование. Секретарь горсовета указал, что полностью сотрудничает с правоохранителями и предоставляет все необходимые показания.

Шевчук также отметил, что эффективная работа всех структурных подразделений, коммунальных предприятий и в целом работа городского совета не должны быть связаны с инцидентом, который случился.

Заметим, что Баласинович пока не комментировала заявления Шевчука и инцидент между ними.

