Ворог маскує вибухівку під звичайні предмети: експерт про теракт в Києві
Володимир Мартиненко наголошує, що треба звертати увагу на все, що нас оточує, оскільки ворог маскує вибухівку під звичайні предмети.
Ворог маскує вибухівку під звичайні предмети. Треба звертати увагу на все, що нас оточує.
Про це в ефірі «КИЇВ24» повідомив голова громадської ради при Міністерстві Внутрішніх справ України (2019 — 2021 рр.) Володимир Мартиненко, коментуючи теракт в Дарницькому районі.
«Якісь предмети, які не дуже вписуються в той інтер’єр, який ми бачимо. Наприклад, якась залишена сумка чи деталь від чогось, яка знаходиться на відкритому майданчику», — зазначає Мартиненко.
За словами експерта, це може бути телефон, сумка, навіть документи. Важливо самотужки це не чіпати, а викликати відповідні служби.
Коли ми бачимо якийсь такий предмет, який викликає занепокоєння чи викликає питання, очевидно, що перший момент до нього підходити не треба. Треба викликати в даному випадку поліцію.
Зазначимо, вибухи, які вчора пролунали у Дарницькому районі, розслідують як теракт. За інформацію прокуратури, перший вибух пролунав під час патрулювання території.
Нагадаємо, 11 грудня у Києві мешканці повідомили про гучний вибух, який пролунав у районі вулиці Ревуцького Дарницького району. Тоді очевидці повідомляли, що підірвалися двоє людей. Один загинув, а другий поранений. Потім поліція Києва підтвердила трагічні наслідки вибуху.