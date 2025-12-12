Ворог маскує вибухівку під звичайні предмети: експерт про теракт в Києві

Вибух у Києві / © соцмережі

Ворог маскує вибухівку під звичайні предмети. Треба звертати увагу на все, що нас оточує.

Про це в ефірі «КИЇВ24» повідомив голова громадської ради при Міністерстві Внутрішніх справ України (2019 — 2021 рр.) Володимир Мартиненко, коментуючи теракт в Дарницькому районі.

«Якісь предмети, які не дуже вписуються в той інтер’єр, який ми бачимо. Наприклад, якась залишена сумка чи деталь від чогось, яка знаходиться на відкритому майданчику», — зазначає Мартиненко.

За словами експерта, це може бути телефон, сумка, навіть документи. Важливо самотужки це не чіпати, а викликати відповідні служби.

Коли ми бачимо якийсь такий предмет, який викликає занепокоєння чи викликає питання, очевидно, що перший момент до нього підходити не треба. Треба викликати в даному випадку поліцію.

Зазначимо, вибухи, які вчора пролунали у Дарницькому районі, розслідують як теракт. За інформацію прокуратури, перший вибух пролунав під час патрулювання території.

Нагадаємо, 11 грудня у Києві мешканці повідомили про гучний вибух, який пролунав у районі вулиці Ревуцького Дарницького району. Тоді очевидці повідомляли, що підірвалися двоє людей. Один загинув, а другий поранений. Потім поліція Києва підтвердила трагічні наслідки вибуху.