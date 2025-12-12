- Дата публикации
Враг маскирует взрывчатку под обычные предметы: эксперт о теракте в Киеве
Владимир Мартыненко отмечает, что нужно обращать внимание на все, что нас окружает, поскольку враг маскирует взрывчатку под обычные предметы.
Враг маскирует взрывчатку под обычные предметы. Надо обращать внимание на все, что нас окружает.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил председатель общественного совета при Министерстве Внутренних дел Украины (2019 — 2021 гг.) Владимир Мартыненко, комментируя теракт в Дарницком районе.
«Какие-то предметы, не очень вписывающиеся в тот интерьер, который мы видим. Например, какая-то оставленная сумка или деталь от чего-нибудь, которая находится на открытой площадке», — отмечает Мартыненко.
По словам эксперта, это может быть телефон, сумка и даже документы. Важно самостоятельно это не трогать, а вызывать соответствующие службы.
Когда мы видим какой-то предмет, вызывающий беспокойство или вызывающий вопрос, очевидно, что первый момент к нему подходить не надо. Надо вызвать в данном случае полицию.
Отметим, взрывы, прозвучавшие вчера в Дарницком районе, расследуют как теракт. По информации прокуратуры, первый взрыв прогремел во время патрулирования территории.
Напомним, 11 декабря в Киеве жители сообщили о громком взрыве, который прогремел в районе улицы Ревуцкого Дарницкого района. Тогда очевидцы сообщали, что взорвались два человека. Один погиб, а другой ранен. Потом полиция Киева подтвердила трагические последствия взрыва.