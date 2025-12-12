Враг маскирует взрывчатку под обычные предметы: эксперт о теракте в Киеве

Взрыв в Киеве / © соцмережі

Враг маскирует взрывчатку под обычные предметы. Надо обращать внимание на все, что нас окружает.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил председатель общественного совета при Министерстве Внутренних дел Украины (2019 — 2021 гг.) Владимир Мартыненко, комментируя теракт в Дарницком районе.

«Какие-то предметы, не очень вписывающиеся в тот интерьер, который мы видим. Например, какая-то оставленная сумка или деталь от чего-нибудь, которая находится на открытой площадке», — отмечает Мартыненко.

По словам эксперта, это может быть телефон, сумка и даже документы. Важно самостоятельно это не трогать, а вызывать соответствующие службы.

Когда мы видим какой-то предмет, вызывающий беспокойство или вызывающий вопрос, очевидно, что первый момент к нему подходить не надо. Надо вызвать в данном случае полицию.

Отметим, взрывы, прозвучавшие вчера в Дарницком районе, расследуют как теракт. По информации прокуратуры, первый взрыв прогремел во время патрулирования территории.

Напомним, 11 декабря в Киеве жители сообщили о громком взрыве, который прогремел в районе улицы Ревуцкого Дарницкого района. Тогда очевидцы сообщали, что взорвались два человека. Один погиб, а другой ранен. Потом полиция Киева подтвердила трагические последствия взрыва.