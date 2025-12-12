ТСН у соціальних мережах

344
1 хв

Трагедія на Київщині: загинула майже вся сім’я

Причиною загибелі могло стати отруєння чадним газом. Вижив тільки молодший хлопчик, його доправили до лікарні.

Анастасія Павленко
Поліція розслідує справу

Поліція розслідує справу / © Національна поліція України

У Бучанському районі у приватному будинку виявили тіла трьох осіб. Серед них — 11-річна дитина.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

«За попередніми даними, в одному з приватних житлових будинків без ознак життя виявлено 56-річного чоловіка, 44-річну жінку та їхню 11-річну доньку. У приміщенні також перебував їхній 4-річний син, який у тяжкому стані госпіталізований до лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

За попередньою інформацією, причиною трагедії могло стати отруєння чадним газом, ймовірно внаслідок несправності газового котла опалення. Розслідування триває.

За цим фактом слідчими Бучанського районного управління поліції Київської області розпочато кримінальне провадження за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у будинку двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.

А у приватному будинку на Прикарпатті стався витік чадного газу, через що одномісячна дитина дістала отруєння. Постраждалу дитину терміново доправили до лікарні.

