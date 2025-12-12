Трагедия на Киевщине: погибла почти вся семья

Полиция расследует дело / © Национальная полиция Украины

В Бучанском районе в частном доме обнаружили тела трех человек. Среди них — 11-летний ребенок.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

«По предварительным данным, в одном из частных жилых домов без признаков жизни обнаружены 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В помещении также находился их 4-летний сын, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом, очевидно, вследствие неисправности газового котла отопления. Расследование продолжается.

По этому факту следователями Бучанского районного управления полиции Киевской области возбуждено уголовное производство по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

