Трагедия на Киевщине: погибла почти вся семья

Причиной гибели могло стать отравление угарным газом. Выжил только младший мальчик, его доставили в больницу.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция расследует дело

Полиция расследует дело / © Национальная полиция Украины

В Бучанском районе в частном доме обнаружили тела трех человек. Среди них — 11-летний ребенок.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

«По предварительным данным, в одном из частных жилых домов без признаков жизни обнаружены 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В помещении также находился их 4-летний сын, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом, очевидно, вследствие неисправности газового котла отопления. Расследование продолжается.

По этому факту следователями Бучанского районного управления полиции Киевской области возбуждено уголовное производство по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, в Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

А в частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа, из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу.

