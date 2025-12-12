Теракт в Киеве: задержаны три мужчины, устроившие взрывы в Дарницком районе (фото)

Взрыв в Киеве 11 декабря. / © Национальная полиция Киева

Реклама

Дополнено новыми материалами

СБУ и Национальная полиция по «горячим следам» задержали троих мужчин, устроивших двойной теракт в Дарницком районе Киева днем 11 декабря. Подозреваемых были пойманы в течение шести часов после совершения взрывов. Они действовали по заданию русских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.

По данным правоохранителей, задержанные граждане Украины, уроженцы Одесской и Донецкой областей 23, 27 и 25 лет. В столице они работали разнорабочими на строительстве. Кроме того, по данным СБУ, они «искали „легкие заработки“ в Телеграмм-каналах, где их и завербовал враг».

Реклама

Злоумышленники получили задачи по совершению теракта. Конспирируясь, фигуранты приобрели составляющие к самодельным взрывным устройствам в разных промышленных магазинах.

«После изготовления взрывчатки они разместили ее по координатам, предоставленным им куратором. Для трансляции и координации взрыва установили вблизи места теракта мобильные телефоны, которые в режиме онлайн передавали врагу видео», — говорится в сообщении.

Оба взрыва произошли на промзоне в Дарницком районе Киева, патрулированной сотрудниками Нацгвардии. Первый произошел, когда рядом с самодельной взрывчаткой проходили двое нацгвардейцев. В результате один из них погиб. Другой военный, а также охранник локации получили травмы разной степени тяжести.

Следующий взрыв произошел, когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате травмы получили двое сотрудников полиции.

Реклама

«СБУ и Нацполиция оперативно установили исполнителей и задержали их по месту жительства. В рамках уголовного производства по статье "террористический акт, приведший к гибели человека" злоумышленникам будет сообщено о подозрении», - сообщили в СБУ.

ФОТО

Задержание подозреваемых в взрыве в Киеве 11 декабря. / © СБУ

В Киеве задержали мужчин, устроивших взрывы в Дарницком районе. / © Национальная полиция Украины

В Киеве задержали мужчин, устроивших взрывы в Дарницком районе. / © Национальная полиция Украины

В Киеве задержали мужчин, устроивших взрывы в Дарницком районе. / © Национальная полиция Украины

Напомним, днем 11 декабря в Киеве произошел взрыв на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе. Тогда правоохранители сообщили, что в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

Председатель общественного совета при МВД (2019 - 2021 гг.) Владимир Мартыненко подчеркнул, что враг маскирует взрывчатку под обычные предметы, а потому советует обращать внимание на все, что нас окружает. Это может быть телефон, сумка и даже документы. Важно самостоятельно это не трогать, а вызывать соответствующие службы.