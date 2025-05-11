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На Киевщине работают силы ПВО — КОВА
Враг атакует Украину ударными беспилотниками.
В Киевской области в ночь на 11 мая сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
«Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.