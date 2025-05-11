В Киевской области работают силы ПВО / © ТСН.ua

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В Киевской области в ночь на 11 мая сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

«Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

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Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.