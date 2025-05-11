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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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358
Час на прочитання
1 хв

На Київщині працюють сили ППО — КОВА

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО / © ТСН.ua

У Київській області в ніч проти 11 травня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.

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