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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Макрон, Стармер, Мерц і Туск прибули до Києва

Європейські лідери прибули на зустріч «коаліції охочих».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Лідери ЄС прибули до Києва

Лідери ЄС прибули до Києва / © Associated Press

До Києва прибули президент Франції Макрон, премʼєр Польщі Туск та Великої Британії Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц.

Про це повідомляє «Суспільне».

Політики приїхали до столиці для зустрічі так званої «коаліції охочих».

Що таке «коаліція охочих»

Коаліція охочих — це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією. Про її створення оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні, що відбувся 2 березня 2025 року.

Ініціатива, оголошена під час Лондонського саміту, спрямована на зміцнення європейської підтримки України в умовах нестабільної політики США і створення основи для міцного мирного врегулювання війни.

Як пише The Sunday Times, високопоставлені британські урядові джерела говорять про те, що прем’єр-міністр Стармер заручився підтримкою «значно більшої кількості» країн, які спочатку запропонували надати сухопутні війська, хоча основну частину сил, найімовірніше, нададуть Велика Британія і Франція.

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