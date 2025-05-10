- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 1 хв
Макрон, Стармер, Мерц і Туск прибули до Києва
Європейські лідери прибули на зустріч «коаліції охочих».
До Києва прибули президент Франції Макрон, премʼєр Польщі Туск та Великої Британії Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц.
Про це повідомляє «Суспільне».
Політики приїхали до столиці для зустрічі так званої «коаліції охочих».
Що таке «коаліція охочих»
Коаліція охочих — це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією. Про її створення оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні, що відбувся 2 березня 2025 року.
Ініціатива, оголошена під час Лондонського саміту, спрямована на зміцнення європейської підтримки України в умовах нестабільної політики США і створення основи для міцного мирного врегулювання війни.
Як пише The Sunday Times, високопоставлені британські урядові джерела говорять про те, що прем’єр-міністр Стармер заручився підтримкою «значно більшої кількості» країн, які спочатку запропонували надати сухопутні війська, хоча основну частину сил, найімовірніше, нададуть Велика Британія і Франція.