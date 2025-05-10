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Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев
Европейские лидеры прибыли на встречу «коалиции желающих».
В Киев прибыли президент Франции Макрон, премьер Польши Туск и Великобритании Стармер, а также канцлер Германии Мерц.
Об этом сообщает «Суспільне».
Политики приехали в столицу для встречи так называемой коалиции желающих.
Что такое «коалиция желающих»
Коалиция желающих — блок стран, которые пообещали поддержать Украину в войне с Россией. О ее создании объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам состоявшегося 2 марта 2025 года саммита 18 мировых лидеров в Лондоне.
Инициатива, объявленная во время Лондонского саммита, направлена на укрепление европейской поддержки Украины в условиях нестабильной политики США и создание основы для крепкого мирного урегулирования войны.
Как пишет The Sunday Times, высокопоставленные британские правительственные источники говорят о том, что премьер-министр Стармер заручился поддержкой «значительно большего количества» стран, первоначально предложивших предоставить сухопутные войска, хотя основную часть сил, вероятнее всего, предоставят Великобритания и Франция.