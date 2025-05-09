У Києві власники собак мають зареєструвати їх у ЦНАПах

У Києві запускають реєстрацію домашніх тварин у ЦНАПах / © КМДА

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У Києві запускають новий сервіс реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», йдеться на сайті КМДА.

«Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів — за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм», — зазначив директор КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергій Сабуров.

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Сабуров додав, що відтепер для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині надається унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

Сервіс буде доступним вже від понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах міста.



Раніше повідомлялось, що Нацгвардія зможе використовувати собак для затримання порушників.