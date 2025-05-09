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- Київ
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Під Києвом лунають вибухи: що відомо
На території району сьогодні, 9-го травня, проводяться вибухові роботи.
У Вишгородському районі під Києвом можливо чути звуки вибухів.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
“На території району сьогодні, 9-го травня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно. Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!» — йдеться у повідомленні КОВА.
Нагадаємо, у Києві деякі виші перейшли на дистанційне навчання через високу загрозу ударів.