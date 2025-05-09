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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Під Києвом лунають вибухи: що відомо

На території району сьогодні, 9-го травня, проводяться вибухові роботи.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибухові роботи

Вибухові роботи / © КМДА

У Вишгородському районі під Києвом можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

На території району сьогодні, 9-го травня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно. Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!» — йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, у Києві деякі виші перейшли на дистанційне навчання через високу загрозу ударів.

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