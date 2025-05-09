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- Киев
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Под Киевом раздаются взрывы: что известно
На территории района сегодня, 9 мая, проводятся взрывные работы.
В Вышгородском районе под Киевом возможно слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
«На территории района сегодня, 9-го мая, проводятся взрывные работы. Поэтому может быть громко. Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!» — говорится в сообщении КОВА.
Напомним, в Киеве некоторые вузы перешли на дистанционное обучение из-за высокой угрозы ударов.