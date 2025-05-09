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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Под Киевом раздаются взрывы: что известно

На территории района сегодня, 9 мая, проводятся взрывные работы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Взрывные работы

Взрывные работы / © КГГА

В Вышгородском районе под Киевом возможно слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

«На территории района сегодня, 9-го мая, проводятся взрывные работы. Поэтому может быть громко. Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!» — говорится в сообщении КОВА.

Напомним, в Киеве некоторые вузы перешли на дистанционное обучение из-за высокой угрозы ударов.

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