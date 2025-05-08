Розстріл військового і його тещі під Києвом: ким виявився нападник

Затриманий нападник / © Поліція Києва

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Поліція затримала нападника, який у селі Софіївська Борщагівка під Києвом розстріляв людей.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

За словами правоохоронців, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

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У результаті 63-річний чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Спецпризначенці оточили будинок та протягом години затримали стрільця. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Раніше повідомлялося, що у Харкові військовий ТЦК відкрив вогонь з травматичної зброї по цивільному водієві авто, який не дав перевірити його документи та намагався втекти.