У Києві деякі виші перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня через високу загрозу ударів

Дистанційне навчання / © Pexels

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Деякі вищі навчальні заклади Києва перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня через високу загрозу ударів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Раніше повідомлялось, що такі саме рішення прийняли у школах Одеси, але інформація не підтвердилась. Але у Черкасах, Кременчуці та деяких інших українських містах школярі все ж навчатимуться вдома.

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Міністерство освіти і науки України загального рішення наразі не ухвалювало.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія може готувати масовану атаку по Україні. Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірні дати: атака Росії по Україні може відбутись 8 або 10 травня. Мета росіян — налякати українців.

«Якщо 9 травня буде тиша, то, найімовірніше, атака по Україні може статися або 8 травня, або 10. 8 травня — щоб налякати нас максимально, 10 травня — щоб показати, що вони продовжують активні бойові дії. Але я більше схиляюся до думки, що неспокійною може бути ніч проти 9 травня. Путін може помститися через те, що Україна не погодилася на його (короткотривале — Ред.) перемир’я», — припускає військовий аналітик.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням: 72 години до ймовірної небезпеки: експерти попередили про можливість потужних атак армії РФ.

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