ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

У Києві деякі виші перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня через високу загрозу ударів

Міністерство освіти і науки України загального рішення наразі не ухвалювало.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дистанційне навчання

Дистанційне навчання / © Pexels

Деякі вищі навчальні заклади Києва перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня через високу загрозу ударів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Раніше повідомлялось, що такі саме рішення прийняли у школах Одеси, але інформація не підтвердилась. Але у Черкасах, Кременчуці та деяких інших українських містах школярі все ж навчатимуться вдома.

Міністерство освіти і науки України загального рішення наразі не ухвалювало.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія може готувати масовану атаку по Україні. Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірні дати: атака Росії по Україні може відбутись 8 або 10 травня. Мета росіян — налякати українців.

«Якщо 9 травня буде тиша, то, найімовірніше, атака по Україні може статися або 8 травня, або 10. 8 травня — щоб налякати нас максимально, 10 травня — щоб показати, що вони продовжують активні бойові дії. Але я більше схиляюся до думки, що неспокійною може бути ніч проти 9 травня. Путін може помститися через те, що Україна не погодилася на його (короткотривале — Ред.) перемир’я», — припускає військовий аналітик.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням: 72 години до ймовірної небезпеки: експерти попередили про можливість потужних атак армії РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie