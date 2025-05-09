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Стрілянина під Києвом: що вилучили у підозрюваного під час обшуків
Правоохоронці провели обшук у 63-річного стрільця, який підозрюється у вбивстві двох людей у селі Софіївська Борщагівка. Вдома у нього знайшли склад зброї.
Під час обшуку у будинку підозрюваного у вбивстві військового та його тещі поліція знайшла у нього автомат, понад 300 патронів, гранату та спеціальний запал.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Зокрема, під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:
автомат;
понад 300 патронів калібру 5,45 мм;
гранату Ф-1;
уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Суд відправив чоловіка за ґрати без права вийти під заставу.
Що відомо про стрілянину під Києвом 8 травня
За даними правоохоронців, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку (ймовірному нападнику — ред.) за тисячу доларів, вірогідно, автомат.
У четвер, 8 травня, між чоловіками стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
Після цього підозрюваний з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Потім зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Згодом стало відомо, що нападником виявився 63-річний чоловік. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали стрільця.
Також у Мережі з’явилося відео моменту розстрілу людей у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.
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