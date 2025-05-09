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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

Стрілянина під Києвом: що вилучили у підозрюваного під час обшуків

Правоохоронці провели обшук у 63-річного стрільця, який підозрюється у вбивстві двох людей у селі Софіївська Борщагівка. Вдома у нього знайшли склад зброї.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Правоохоронці провели обшук у 63-річного стрільця

Правоохоронці провели обшук у 63-річного стрільця / © Національна поліція України

Під час обшуку у будинку підозрюваного у вбивстві військового та його тещі поліція знайшла у нього автомат, понад 300 патронів, гранату та спеціальний запал.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зокрема, під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

  • автомат;

  • понад 300 патронів калібру 5,45 мм;

  • гранату Ф-1;

  • уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ.

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© Національна поліція України

обшуки у підозрюваного у вбивсті під києвом_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

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© Національна поліція України

Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Суд відправив чоловіка за ґрати без права вийти під заставу.

Що відомо про стрілянину під Києвом 8 травня

За даними правоохоронців, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку (ймовірному нападнику — ред.) за тисячу доларів, вірогідно, автомат.

У четвер, 8 травня, між чоловіками стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

Після цього підозрюваний з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.

Потім зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Згодом стало відомо, що нападником виявився 63-річний чоловік. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали стрільця.

Також у Мережі з’явилося відео моменту розстрілу людей у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

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