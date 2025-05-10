Коли в Києві почнеться потепління: синоптикиня назвала дату початку справжнього літа

Погода в Києві / © Credits

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Найближчими днями в Києві та області очікується прохолодна погода з періодичними опадами. Значне потепління очікується не раніше 20 травня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прохолодна погода з періодичними дощами триматиметься до кінця наступного тижня. Температура повітря підніматиметься лише при проясненнях, але вночі можливі заморозки на ґрунті.

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«За попередніми прогнозами, реальне потепління очікується з 20-го травня. А поки що не перемерзайте, не соромтеся пуховика, теплішого взуття і навіть шапки! Весна все одно ж прийшла, бузок із каштанами зацвіли! І тепло неодмінно порожевить наші підмерзлі носи і щоки)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, коли очікувати потепління у травні та яким буде літо 2025.