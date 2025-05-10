Когда в Киеве начнется потепление: синоптикиня назвала дату начала настоящего лета

Погода в Киеве / © Credits

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В ближайшие дни в Киеве и области ожидается прохладная погода с периодическими осадками. Значительное потепление ожидается не раньше 20 мая.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Прохладная погода с периодическими дождями продержится до конца следующей недели. Температура воздуха будет подниматься только при прояснениях, но ночью возможны заморозки на почве.

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«По предварительным прогнозам, реальное потепление ожидается с 20-го мая. А пока не перемерзайте, не стесняйтесь пуховика, теплой обуви и даже шапки! Весна все равно же пришла, сирень с каштанами зацвели! И тепло непременно порожевит наши подмерзшие носы и щеки)», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики спрогнозировали, когда ожидать потепления в мае и каким будет лето 2025 года.