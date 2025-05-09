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Стрельба под Киевом: что изъяли у подозреваемого во время обысков
Правоохранители провели обыск у 63-летнего стрелка, подозреваемого в убийстве двух человек в селе Софиевская Борщаговка. Дома у него обнаружили склад оружия.
Во время обыска в доме подозреваемого в убийстве военного и его тещи полиция нашла у него автомат, более 300 патронов, гранату и специальный запал.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
В частности, во время проведенных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:
автомат;
более 300 патронов калибра 5,45 мм;
гранату Ф-1;
унифицированный запал дистанционного действия УЗРГМ.
Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух лиц, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Суд отправил мужчину за решетку без права выйти под залог.
Что известно о стрельбе под Киевом 8 мая
По данным правоохранителей, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине (вероятному нападавшему — ред.) за тысячу долларов, скорее всего, автомат.
В четверг, 8 мая, между мужчинами произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.
После этого подозреваемый из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома.
Затем злоумышленник пошел к себе домой и закрылся изнутри.
Впоследствии стало известно, что нападавшим оказался 63-летний мужчина. Спецназовцы полиции оцепили дом и в течение часа задержали стрелка.
Также в Сети появилось видео момента расстрела людей в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.
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