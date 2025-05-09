Стрельба под Киевом: что изъяли у подозреваемого во время обысков

Правоохранители провели обыск у 63-летнего стрелка / © Национальная полиция Украины

Реклама

Во время обыска в доме подозреваемого в убийстве военного и его тещи полиция нашла у него автомат, более 300 патронов, гранату и специальный запал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, во время проведенных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

Реклама

автомат;

более 300 патронов калибра 5,45 мм;

гранату Ф-1;

унифицированный запал дистанционного действия УЗРГМ.

Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух лиц, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Суд отправил мужчину за решетку без права выйти под залог.

Что известно о стрельбе под Киевом 8 мая

По данным правоохранителей, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине (вероятному нападавшему — ред.) за тысячу долларов, скорее всего, автомат.

В четверг, 8 мая, между мужчинами произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

Реклама

После этого подозреваемый из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома.

Затем злоумышленник пошел к себе домой и закрылся изнутри.

Впоследствии стало известно, что нападавшим оказался 63-летний мужчина. Спецназовцы полиции оцепили дом и в течение часа задержали стрелка.

Также в Сети появилось видео момента расстрела людей в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.