В столице по улице Скоропадского мужчина выпал из окна. Уже появилась информация о его состоянии.

Мужчина выпал с 7 этажа в Киеве: появились подробности о пострадавшем (видео)

В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки Фото иллюстративное / © Freepik

В Голосеевском районе Киева, на улице Скоропадского, мужчина выпал из окна многоэтажного дома.

Сетью распространяется видео с места происшествия.

По информации полиции, мужчина упал с высоты седьмого этажа и выжил. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

«Мужчину госпитализировали в больницу. Следственно оперативная группа устанавливает детали», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Там подтвердили факт инцидента и сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Причины падения и другие детали инцидента устанавливаются.

Напомним, в Хмельницком ребенок выпал из окна шестого этажа, пока мать милая посуда. 2-летний ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна. Ее госпитализировали.

Также ранее речь шла о расследовании обстоятельств трагического случая в ТРЦ в Киеве. Инцидент произошел в помещении торгово-развлекательного центра «Гулливер». Там погиб мужчина после падения с высоты.

