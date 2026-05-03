В Киеве расцветает сирень: лучшие локации и когда идти на фотосессию
В Киеве начинает цвести сирень после задержки из-за холодной весны. Лучший период для прогулок и фотосессий ждут уже с 5 мая.
В Киеве начинает цвести сирень. Из-за холодной весны цветение сирени немного задержалось, но уже сейчас киевляне могут любоваться цветением и ароматами сирени. Лучший период для фотосессий ожидается с 5 мая по конец месяца.
Об этом сообщает Київ24.
В Киеве уже цветет сирень: локации
Главная локация цветения сирени — Национальный ботсад имени Гришко. Здесь в течение мая будут цвести 1500 кустов сирени разных сортов.
Также из Национального ботанического сада имени Гришко можно полюбоваться видом на Выдубицкий монастырь и склоны Днепра.
Кроме ботанического сада Гришко сирень в Киеве можно найти в ботаническом саду имени Фомина, парках «Наталка», «Перемога», «Киото» и на Пейзажной аллее.
А еще сирень будет цвести в зеленых зонах на Нивках и Отрадном.
Кое-где ветви сирени замерзли из-за ночных перепадов температур. Лучше дождаться пышного цветения, которое будет в середине месяца. Тогда фото на сиреневых локациях будут самыми красивыми.
Чтобы избежать толп из желающих сфотографироваться на фоне деревьев, лучше приходить на рассвете.
Напоминаем, что сирень нельзя обрывать — за это предусмотрен штраф до 1400 грн.
Что нужно знать о сирени
Сирень — это очень разнообразное и долговечное растение, история культивирования которого насчитывает более 500 лет. Сегодня существует более 2300 сортов сирени. Некоторые кусты способны расти и обильно цвести более столетия, а грамотная обрезка ветвей только стимулирует их обновление. Кроме того, натуральное эфирное масло сирени является одним из самых дорогих в мире.
В народной медицине и кулинарии сирень ценят за полезные свойства, но она требует осторожности. Ее цветы и листья оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие.
В то же время растение содержит токсичные вещества, которые могут вызвать головные боли в замкнутом пространстве. Важно помнить, что съедобна только сирень обыкновенная.