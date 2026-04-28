В Киеве возле ТРЦ «Ретровиль» обнаружили тело мужчины: что известно
У входа в «Ретровиль» в Киеве внезапно умер мужчина. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.
В Киеве во вторник, 28 апреля, у входа в торгово-развлекательный центр «Ретровиль» в Подольском районе обнаружили тело мужчины.
Сообщение о смерти человека рядом с ТРЦ появились в Сети, впоследствии эту информацию в комментарии ТСН.ua подтвердили в полиции Киева.
«Умер мужчина 1960 года рождения. Со слов очевидцев мужчине стало плохо и он упал», — отметили в полиции.
В полиции также отметили, что при осмотре тела признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Окончательную причину смерти мужчины должны выяснить после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, ранее возле одного из домов в Киеве обнаружили тело мужчины. В полиции рассказали, что 74-летний мужчина выпал с высоты седьмого этажа.