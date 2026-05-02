Закрыл собой ребенка: петицию об увековечении памяти "дяди Саши", погибшего во время теракта, поддержали в Киеве

Дворный Александр Григорьевич / © Фото из открытых источников

В Киеве петиция об увековечении памяти дворника Александра Перги, который ценой собственной жизни спас ребенка во время теракта, собрала необходимые голоса. Теперь городские власти должны решить, как именно отметить беспрецедентный подвиг героя без оружия.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Петиция об увековечении памяти дворника Александра Перги, которого местные жители тепло называли дядей Сашей, успешно собрала необходимые 6 тысяч подписей киевлян. Во время трагических событий — теракта в Киеве — этот мужчина совершил невероятное: он спас ребенка, пожертвовав ради этого собственной жизнью.

Поскольку электронное обращение преодолело необходимый барьер голосов, теперь его в обязательном порядке должны рассмотреть профильные должностные лица столичных властей.

Как именно предлагают почтить героя

Сама петиция была опубликована 23 апреля. Ее инициатор и автор Анастасия Магонова в своем обращении к местным властям предложила сразу несколько достойных вариантов памяти погибшего дворника:

установка мемориальной скульптуры или памятного знака непосредственно на месте трагедии;

присвоение Александру Перге городского отличия посмертно;

официальное публичное чествование беспрецедентного подвига на уровне всего Киева.

Автор обращения отмечает, что такие поступки не должны теряться в потоке новостей, а должны становиться моральным ориентиром для общества. Город должен помнить тех, кто ставит чужую жизнь выше собственной.

«Поступок Александра Перги является примером мужества, человечности и самопожертвования. Киев должен не только переживать свои трагедии, но и достойно чествовать людей, в критический момент спасающих других ценой собственной жизни», — говорится в сообщении.

Теракт в Киеве 18 апреля — последние новости

Напомним, теракт в Киеве унес жизни 7 человек. Среди них — Александр Григорьевич Перга, для местных — просто дядя Саша. Он работал дворником. В тот день, когда полицейские покинули место происшествия, Александр Григорьевич закрыл собой ребенка, спас ему жизнь.

Коллеги вспоминают: он уже был на пенсии, но все равно хотел работать и быть полезным людям. Не сидел без дела — помогал, заботился о дворе и жильцах.

