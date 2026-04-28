- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 4263
- Время на прочтение
- 2 мин
Киев посреди дня атаковали дроны: «прилеты» в двух районах, на крыше многоэтажки пожар (видео)
Из-за российской атаки БПЛА зафиксированы попадания и падение обломков в двух районах столицы.
Днем 28 апреля Киев атаковали российские беспилотники. Последствия фиксируют в Шевченковском и Соломенском районах.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«В Шевченковском районе повреждена крыша недостроя», — подчеркнул он.
Последствия в Шевченковском районе
Мэр Виталий Кличко добавил, что на крыше недостроенной многоэтажки в Шевченковском районе возник пожар. Кроме того, в результате падения обломков дрона произошло столкновение автомобилей на одной из улиц.
По данным ГСЧС, в результате атаки поврежден фасад недостроя, а также частично разрушено перекрытие крыши. Спасатели ликвидировали две незначительные очаги возгорания.
Еще на одной локации в этом районе обнаружили обломки БпЛА на открытой территории.
«Медики госпитализировали пострадавшего. В результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехал легковой автомобиль», — добавил мэр.
Последствия в Соломенском районе
Также по данным властей, в Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию кладбища. Произошло возгорание мусора. Кроме того, Кличко сообщил, что на Соломенке медики оказали помощь еще одному пострадавшему.
Последствия атаки на Киев.
Атака на Киев днем 28 апреля
В Киеве объявили воздушную тревогу в 14.08. Она длилась менее часа — до 14:57. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников столице.
Впоследствии в столице раздались сильнейшие взрывы. Местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.