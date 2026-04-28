Киев посреди дня атаковали дроны: «прилеты» в двух районах, на крыше многоэтажки пожар (видео)

Днем 28 апреля Киев атаковали российские беспилотники. Последствия фиксируют в Шевченковском и Соломенском районах.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Шевченковском районе повреждена крыша недостроя», — подчеркнул он.

Момент попадания дрона в многоэтажку в Киеве

Последствия в Шевченковском районе

Мэр Виталий Кличко добавил, что на крыше недостроенной многоэтажки в Шевченковском районе возник пожар. Кроме того, в результате падения обломков дрона произошло столкновение автомобилей на одной из улиц.

По данным ГСЧС, в результате атаки поврежден фасад недостроя, а также частично разрушено перекрытие крыши. Спасатели ликвидировали две незначительные очаги возгорания.

Еще на одной локации в этом районе обнаружили обломки БпЛА на открытой территории.

«Медики госпитализировали пострадавшего. В результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехал легковой автомобиль», — добавил мэр.

Последствия в Соломенском районе

Также по данным властей, в Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию кладбища. Произошло возгорание мусора. Кроме того, Кличко сообщил, что на Соломенке медики оказали помощь еще одному пострадавшему.

Последствия атаки на Киев.

Из-за российской атаки БПЛА зафиксированы попадания и падения обломков в двух районах столицы.

Атака на Киев днем 28 апреля

В Киеве объявили воздушную тревогу в 14.08. Она длилась менее часа — до 14:57. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников столице.

Впоследствии в столице раздались сильнейшие взрывы. Местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.

