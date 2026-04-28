Российские дроны атакуют Киев: раздаются взрывы

Киев. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

В Киеве во время воздушной тревоги 28 апреля произошли взрывы. Российские БпЛА посреди дня атакуют столицу.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Над столицей вражеские БпЛА. Идет работа ПВО, будьте в укрытиях до отбоя», — подчеркнул чиновник.

При этом мэр Киева Виталий Кличко добавил, что «на Оболони работают силы ПВО».

В то же время местные ресурсы пишут о том, что после взрывов в одном из районов столицы виден поднявшийся к небу столб дыма.

Как сообщалось, Киев прямо посреди дня 28 апреля атаковали дроны. Последствия фиксируют в Шевченковском и Соломенском районах. Кроме того, травмы получили два человека.

В частности, в Шевченковском районе Киева из-за падения сбитых дронов поврежден фасад недостроенной высотки, частично разрушено перекрытие крыши.

Дата публикации 14:47, 28.04.26

