Київ посеред дня атакували дрони: «прильоти» у двох районах, на даху багатоповерхівки пожежа (відео)

Вдень 28 квітня Київ атакували російські безпілотники. Наслідки фіксують у Шевченківському та Солом’янському районах.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови», — наголоси він.

Дата публікації 14:47, 28.04.26 Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Києві

Мер Віталій Кличко додав, що уламки, які впали на дах недобудови, спричинили пожежу. Окрім того, внаслідок падіння уламків дроні сталося зіткнення автівок на одній із вулиць.

«Медики госпіталізували постраждалого. Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка», — додав мер. За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджений фасад недобудови, а також частково зруйноване перекриття даху. Рятувальники ліквідували два незначні осередки загоряння.

Також за даними влади, у Солом’янському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря. Сталося займання сміття. Окрім того, Кличко повідомив, що на Солом’янці медики надали допомогу ще одному потерпілому

Наслідки атаки на Київ — фото

Через російську атаку БпЛА зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах столиці. / © ДСНС

Через російську атаку БпЛА зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах столиці. / © ДСНС

Через російську атаку БпЛА зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах столиці. / © ДСНС

Атака на Київ вдень 28 квітня

У Києві оголосили повітряну тривогу о 14:08. Вона тривала менш, ніж годину, — до 14:57. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників для столиці.

Згодом у столиці пролунали сильні вибухи. Місцева влада заявила про роботу сил протиповітряної оборони.

