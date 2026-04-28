Російські дрони атакують Київ: лунають вибухи

У Києві під час повітряної тривоги 28 квітня сталися вибухи. Російські БпЛА посеред дня атакують столицю.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Над столицею ворожі БпЛА. Триває робота ППО, будьте в укриттях до відбою», — наголосив чиновник.

Водночас мер Києва Віталій Кличко додав, що «на Оболоні працюють сили ППО».

Водночас місцеві ресурси пишуть про те, що після вибухів в одному з районів столиці видно стовп диму, що здійнявся до неба.

Як повідомлялося, Київ просто посеред 28 квітня дня атакували дрони. Наслідки фіксують у Шевченківському та Солом’янському районах. Окрім того, травми отримали дві людини.

Зокрема, у Шевченківському районі Києва через падіння збитих дронів пошкоджено фасад недобудованої висотки, частково зруйноване перекриття даху.

