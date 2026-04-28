У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо

Вдень 28 квітня у Києві оголосили повітряну тривогу. Існує загроза російських безпілотників, які летять у напрямку столиці.

Про це повідомили Повітряні сили та в КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту», — наголосили в повідомленні.

За даними моніторів, у місті фіксують кілька дронів. Зокрема, наразі небезпека існує для Оболоні та Троєщини.

Сирени лунають у кількох областях України через загрозу безпілотників. Зокрема, на Чернігівщині. Зауважимо, саме звідти російські дрони на столицю.

Мапа тривог станом на 14:10 вівторка, 28 квітня.

Новини партнерів